Economia

Martedì, 28 luglio 2020 - 09:56:00

Borsa, Piazza Affari in calo aspettando la Fed. Bene le banche Avvio di seduta in calo a Piazza Affari, dopo i primi scambi, sulla scia ribassista di lunedì. L'indice Ftse Mib alla prima rilevazione segna un -0,25% a quota 19.969 punti, mentre l'Ftse All Share cede lo 0,21% a 21.733 punti. Poco mosso invece l'Ftse Star, che registra un +0,05% a quota 36.219 punti. A Milano c'e' attesa per la riunione della Fed di mercoledì, mentre fra i titoli nonostante il prolungamento della raccomandazione Bce sullo stop ai dividendi fino all'anno prossimo, salgono le banche. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 149 punti, con il rendimento del decennale all'1%. Le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni in ripresa, scommettendo sulla ripresa in Asia anche se restano alcuni elementi di incertezza. La Borsa di Tokyo chiude negativa, con il Nikkei che cede lo 0,26%, ma positive le piazze cinesi. Tra le piazze finanziarie, Parigi apre con un +0,01%, Francoforte guadagna lo 0,57% mentre Londra avanza dello 0,46%.