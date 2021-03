Borsa, Piazza Affari parte in forte rialzo: +0,75%

Borse europee: aprono in rialzo, occhi sulla ripresa

Le Borse europee aprono rialzo. Piazza Affari parte in forte rialzo: +0,75%. Sui mercati i segnali di ripresa sembrano prevalere sui timori per i lockdown, come dimostrano le chiusure positive di Wall Street e dell'Asia e i future a New York. Tuttavia sui listini resta una forte volatilità per l'impatto della terza ondata di pandemia e per la lentezza delle vaccinazioni. Londra avanza dello 0,63% a 6.715 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,7% a 24.377 punti. Francoforte guadagna lo 0,6% a 14.712 punti e Parigi sale dello 0,29% a 5.969 punti. Anche il prezzo del petrolio rimbalza, pur restando soggetto a forti alti e bassi.