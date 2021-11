Borsa, Roma diventa la sede centrale per gli scambi Ue. Il piano di Euronext

Borsa, Roma diventerà la sede centrale per tutti gli scambi dell'Ue

La Borsa di Roma diventerà la nuova centrale operativa di Euronext, la società che gestisce tutti i principali mercati dell'Ue. L'annuncio - si legge sul Messaggero - è stato dato da Stéphane Boujnah, ceo di Euronext, nel presentare il piano al 2024 varato dopo l'acquisto di Borsa Italiana. «Euronext è ora più forte, con una presenza in tutta la catena del valore, e pronta a costruire l'infrastruttura di mercato leader in Europa», ha esordito Boujnah. «Siamo determinati a sfruttare la catena del valore di Euronext, cogliendo le opportunità legate all'integrazione di Borsa Italiana, in particolare attraverso l'espansione europea delle attività di clearing della CC&G e la migrazione del nostro Core Data Center in Italia».

La Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), con sede a Roma, - prosegue il Messaggero - diventerà il centro operativo di tutte le attività di clearing di Euronext, la società cui fanno capo le Borse di Parigi, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Dublino, Oslo e Lisbona. Lo prevede il nuovo piano strategico di Euronext nel quale si spiega che CC&G - il cui scopo è assicurare la compensazione e il perfezionamento dei contratti su azioni e derivati stipulati nelle Borse italiane - diventerà la centrale di compensazione di tutte le Borse partner, attraverso l'internalizzazione delle attività svolte in precedenza dalla LCH SA legata al London Stock Exchange.