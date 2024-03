Borsa, Tim crolla ancora (-4,6%) e l'Ad Labriola compra 100mila euro di azioni

Borsa, Milano in calo. Ancora in rosso il titolo di Tim e l'Ad Labriola compra 500 mila azioni.

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano con l'Ftse Mib che cede lo 0,27% a 33.315,07 punti. Nel resto d’Europa, il Cac 40 di Parigi registra un leggero calo dello 0,10% a 8.019,73 punti. Il Dax di Francoforte perde lo 0,38% a 17.757 punti mentre Londra guadagna lo 0,12% a 7.667,49 punti. La scorsa settimana gli indici di Parigi e Francoforte hanno stabilito entrambi i record di seduta e di chiusura.

Sul fronte azionario, Tim è maglia nera del listino e lascia sul terreno il 4,6% dopo il crollo di oltre l'8% in mattinata seguito ai chiarimenti della società sul piano industriale 2024-2026. Il gruppo prevede che il debito netto pro-forma, al netto del deleverage stimato per l'operazione Netco, salirà a circa 7,5 miliardi di euro alla fine dell'anno.

Tra le performance peggiori a Piazza Affari anche quelle di A2a (-3,63%), dopo l'accordo con Enel (+0,42%) per acquisire una porzione di rete di distribuzione elettrica in Lombardia. Alla vigilia della presentazione del piano industriale Leonardo cede il 4,06%, Nexi (-3,57%) e Amplifon (-2,11%). Guadagni invece per Bper +2,13%, Moncler +1,76%, Iveco +1,14%, Unicredit +0,8%.

Tim, l'Ad Labriola compra 100 mila euro di azioni

L'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola ha acquistato oggi 500 mila azioni di Telecom Italia a 0,2036. Facendo due conti, l'operazione è costata una cifra pari a circa 100 mila euro (più precisamente 101.800). E' quanto emerge dalle comunicazioni di borsa. L'acquisto viene considerato come un segnale di fiducia del manager nell'azienda e nel titolo che dalla presentazione del piano industriale 2024-2026 ha continuato a scendere. Oggi è stata diffusa una integrazione del piano industriale 'Free to Run'.