Borse, Europa in rialzo. Piazza Affari positiva: spicca Mps. Spread: 185 punti

Borse europee in rialzo. Niente effetto negativo dall'outlook Usa di Moody's. A Milano corre Mps

Avvio di settimana positivo per le principali borse europee: a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, Piazza Affari avanza dello 0,58% con il Ftse Mib a 28.670 punti. Francoforte segna +0,35%, Londra +0,40% e Parigi +0,41%. Sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso piatta a -0,01% e 32.585 punti.

Piazza Affari in netto rialzo nei primi scambi di una settimana che per i mercati sarà focalizzata sull'inflazione Usa, il cui dato, atteso martedì, è previsto in rallentamento nella componente principale, dal 3,7% al 3,28%, mentre l'inflazione 'core', al netto dei beni energetici e alimentari, dovrebbe restare stabile al 4,1%. Il dato sull’inflazione è il parametro principale cui guarda la Fed per impostare la propria politica monetaria. L’indice Ftse Mib sale dello 0,69% a quota 28.702 punti.

Tra le blue chip, positivi gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a +0,05 e +0,28 per cento. Tim guadagna l’1,19% a quota 0,2555 euro per azione. Tra gli industriali, Stellantis +0,91% e Pirelli a +0,64%. In ran spolvero i bancari con Mps che balza del 4,85%, Banco Bpm +4,33%, Intesa +0,90%, Bper +3,16%, Unicredit - che ha confermato l’acquisto dell'8,97% di Alpha Services in Grecia - guadagna l’1,34%.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in lieve calo a 185 punti rispetto ai 186 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento dei titoli di Stato italiani si colloca al 4,564%. Euro in rialzo nei primi scambi della mattinata. La moneta unica passa di mano a 1,0687 dollari (+0,07%) e a 162,21 yen (+0,19%). Cambio dollaro/yen a 151,77 (+0,18%).

Chiusura positiva per le Borse asiatiche con Hong Kong a +1,30% e 17.426 punti e Shanghai a +0,25%. In precedenza la Borsa di Tokyo aveva chiuso con un rialzo più contenuto (Nikkei +0,05%) nel giorno in cui si è registrato che i prezzi alla produzione in Giappone sono rallentati a un +0,8% a ottobre, scendendo per la prima volta da più di due anni e mezzo sotto all'1% annuale, segno che le pressioni sui costi che avevano fatto salire i prezzi per un'ampia gamma di prodotti cominciano a diminuire. Domani si terrà il vertice Apec sulla cooperazione economica Asia-Pacifico, che si svolgerà a San Francisco, dove mercoledì è in calendario l’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping. In questa occasione il presidente Usa chiederà al suo collega cinese di rilanciare le comunicazioni tra i due eserciti, chiuse l’anno scorso dopo che l’allora presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi aveva visitato Taiwan.