Unicredit mette le mani sulla Grecia: acquisito quasi il 9% di Alpha Services

Unicredit acquista quasi il 9% della greca Alpha Services and Holdings con un premio del 9,4%

Unicredit, il colosso bancario guidato da Andrea Orcel, in una nota conferma l'acquisto del 8,9781% del capitale sociale di Alpha Services and Holdings in Grecia da Hfsf al prezzo di 1,39 euro per azione. Il prezzo implica un premio del 9,4% rispetto al prezzo 'ante annuncio' registrato sulla borsa di Atene alla chiusura del 20 ottobre 2023 ed uno sconto dello 0,4% rispetto al prezzo registrato sulla borsa di Atene alla chiusura del 10 novembre 2023. Come scrive Radiocor, "a vendere la partecipazione è l'Hellenic Financial Stability Fund. Il prezzo per azione corrisponde a un ammontare complessivo di circa 293 milioni di euro". L''acquisto di questa partecipazione di minoranza in Alpha Services and Holdings - sottolinea la nota di Unicredit - rientra nella partnership di lungo termine con Alpha Services and Holdings in Grecia e Romania come comunicato lo scorso 23 ottobre.