Orcel: "Ecco la filosofia sostenibile di Unicredit". E sui nuovi bond...

Orcel: "Ecco quanto è green Unicredit"

UniCredit Foundation ha recentemente annunciato un significativo accordo da 5,5 milioni di euro con Teach For All, un'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la povertà educativa. Questa collaborazione mira a sostenere l'istruzione di alta qualità per gli studenti in situazioni svantaggiate in sei Paesi in cui UniCredit svolge le proprie attività, tra cui l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Romania e la Slovacchia. Tale iniziativa si integra perfettamente nella strategia di sostenibilità della banca, come ha spiegato il Chief Executive Officer del gruppo, Andrea Orcel, in un'approfondita intervista ad Avvenire.

Gli obiettivi di questo accordo sono chiari e ambiziosi. La fondazione UniCredit mira innanzitutto a promuovere l'istruzione, riconoscendo il suo ruolo fondamentale come catalizzatore di sviluppo e strumento chiave nella lotta contro l'ineguaglianza e la riduzione della povertà. Si riconosce che un'educazione di qualità è fondamentale per costruire un futuro migliore e più sostenibile per l'Europa. In particolare, si evidenziano le gravi conseguenze dell'abbandono precoce dell'istruzione, che possono influire negativamente per tutta la vita degli individui, limitando le opportunità di lavoro e aumentando il rischio di perdite finanziarie. Inoltre, si sottolinea come l'istruzione abbia un impatto significativo sulla salute mentale e sulla partecipazione sociale.

Come banca, UniCredit riconosce la sua responsabilità nei confronti delle future generazioni e non intende rimanere spettatrice di questa sfida educativa. L'investimento nell'istruzione è considerato fondamentale per il benessere individuale e per la prosperità collettiva. Inoltre, si riconosce il ruolo cruciale dell'istruzione nel promuovere il progresso sociale ed economico a lungo termine. Questa partnership riflette l'impegno di UniCredit nell'accelerare lo sviluppo delle comunità in cui opera e l'ambizione di essere una banca che guarda al futuro dell'Europa. L'obiettivo è combattere le disuguaglianze educative che colpiscono i bambini in Europa e contribuire a ridurre i tassi di abbandono scolastico tra i giovani.

L'iniziativa di UniCredit di intervenire su questioni sociali si basa sulla sua strategia di sostenibilità chiamata "UniCredit Unlocked". Questo piano strategico si fonda sui valori fondamentali della banca e cerca di sbloccare il pieno potenziale del gruppo, aprendo la strada al futuro della banca e dei suoi stakeholder. Si stabilisce un nuovo standard nel settore bancario, assicurando che UniCredit serva da esempio nel supporto alla crescita delle comunità.

Il settore privato, comprese le banche, è visto da UniCredit come un attore con una responsabilità sociale che va oltre il semplice ruolo di erogatore di prestiti e servizi finanziari. In particolare, quando le persone sono colpite da sfide sociali, è considerato un dovere della Fondazione e della banca contribuire al loro recupero e aiutarle a riacquisire un ruolo significativo nella società.

Tuttavia, si riconosce che l'obiettivo di massimizzare i profitti di una banca commerciale può potenzialmente entrare in conflitto con gli obiettivi ambientali e sociali. L'equilibrio tra il perseguimento del profitto e la missione di impatto sociale è una priorità per UniCredit. Tale equilibrio è raggiunto attraverso un allineamento degli interessi e dei benefici dei principali stakeholder, tra cui i clienti, le comunità servite, i dipendenti e gli investitori.

Infine, UniCredit è un sostenitore convinto delle iniziative di sostenibilità, inclusi i green bond e i social bond. La banca ha raggiunto successi significativi in questo settore, contribuendo al finanziamento di energie rinnovabili e promuovendo progetti con impatti sociali positivi. Questi sforzi riflettono l'impegno di UniCredit nel favorire il progresso delle comunità e nell'indirizzare le sfide ambientali e sociali.

UniCredit si impegna a mantenere un contatto diretto con i clienti, nonostante la crescente digitalizzazione dell'industria bancaria. Questo equilibrio tra presenza fisica e servizi digitali è considerato cruciale per soddisfare le esigenze della clientela e offrire un'offerta di valore. La banca ha adottato una serie di misure per rendere il suo network più efficiente e offre servizi attraverso una varietà di canali, compreso il call center, Internet, l'app mobile e la filiale remota Buddy. Questo impegno si estende a livello nazionale, con 700 agenti finanziari che operano in tutto il territorio italiano per assistere i clienti. In un contesto in cui le filiali fisiche sono sempre meno frequentate, UniCredit sta lavorando per mantenere un forte rapporto con la clientela e garantire un servizio di qualità.