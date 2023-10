Borse europee: avvio seduta in rialzo sulle attese per la Bce

Borse europee: avvio seduta in rialzo

Le Borse europee si avviano ad una seduta in rialzo, sostenute dalle attese che la Bce giovedì prossimo lasci invariati i tassi di interesse. Sarebbe la prima volta in 16 mesi. I future sull'Eurostoxx 50 avanzano dello 0,40% mentre quelli sul Dax di Francoforte guadagnano lo 0,36%.

Bene anche i contratti sull'Ftse 100 di Londra. In rialzo anche i future di Wall Street mentre gli investitori attendono le trimestrali di alcune Big Tech in programma in settimana: Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 201 punti dopo S&P

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 201 punti, rispetto ai 203 della chiusura di venerdì, dopo la conferma del rating per l'Italia a parte di S&P. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,90 per cento.