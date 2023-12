Borse europee in rosso, Piazza Affari maglia nera. Spread in lieve discesa

Listini europei in terreno negativo, Milano in calo

Mercato azionario in ulteriore ribasso a metà seduta, in sintonia con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,60% a 30.162 punti. Stessa sorte anche per il resto d'Europa, con il Dax 30 di Francoforte che perde lo 0,48% come il Cac 40 di Parigi (-0,47%) e l'Ftse 100 di Londra (-0,50%).

Piazza Affari in fase di ripiegamento in questo ultimo scorcio d'anno, sulle ultime prese di posizione da parte dei membri della Bce che lasciano capire come la riduzione dei tassi in Europa non avverrà già nei primi mesi del prossimo anno.

Gli inviti alla prudenza fanno dunque rientrare le scommesse in proposito. Sul fronte macro attesi oggi dagli Usa i dati del Pil sul terzo trimestre, che dovrebbero confermare il +5,2% previsto, e i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione.

Sul lisitino pochi movimenti al rialzo a metà seduta, tra cui Tim con un +0,5% ed Erg che sale dell'1,5% dopo la firma dell'accordo con Apex per una partnership nelle rinnovabili negli Stati Uniti. Altri rialzi per Recordati, Moncler, Saipem, mentre volano i titoli del calcio: Juventus +15,9%, Lazio +5,2% dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue contraria al monopolio Uefa, e che rende possibile in futuro la creazione di una Superlega. Tra le altre blue chip Stm cede l'1,4%, Stellantis sul -1%, Ferrari ancora giù dell'1,75. Poco mossa Eni dopo l'accordo con Eip che entrerà con il 9% nel capitale di Plenitude attraverso un aumento di capitale.

Spread in forte discesa

Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 160 punti, in linea con la chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale scende al 3,57%, contro il 3,61% precedente.