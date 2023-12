Borse europee piatte, spread sotto i 165 punti. Btp, rendimento in calo

Borsa, Europa piatta. Spread stabile sotto i 165 punti base

Mercato azionario poco mosso in avvio di seduta, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna un +0,07% a 30.302 punti. Nel resto d'Europa, in parità il Dax 30 di Francoforte che registra il -0,02% come il Cac 40 di Parigi e l'Ftse 100 di Londra.

Piazza Affari guardinga nell'ultima seduta prima della pausa festiva, che però vede in agenda il cruciale dato dell'inflazione Usa di novembre con l'indice Pce core, uno degli indicatori più attentamente osservati dalla Federal Reserve per assumere le proprie decisioni di politica monetaria. Le aspettative sono per una variazione mensile di +0,2%.

Sul fronte macro attesi diversi altri indicatori tra cui per l'Italia la fiducia dei consumatori e imprese, il saldo commerciale di novembre e il fatturato industriale di ottobre. In Europa intanto giù il Pil del Regno Unito nel terzo trimestre, sale la fiducia dei consumatori in Francia. Dall'Asia la notizia che in Giappone l’inflazione a novembre è rallentata, mentre in Cina borse in calo dopo le limitazioni che hanno colpito le aziende di giochi online.

Sul listino continua il buon momento di Tim con un +1,3%, ancora rialzo per i titoli del calcio con Juventus +1,2%, Lazio +4,4%. Poche le variazioni di rilievo sul resto del paniere, con le banche in prevalenza negative e l'energia in ripresa: Eni sale dello 0,8%, su anche Tenaris e Saipem.

Spread sotto i 165 punti base

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund a quota 162 punti, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 3,60%, contro il 3,58% precedente.