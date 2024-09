Borse in calo dopo lo sprint post Fed: male Pirelli e Stellantis a Piazza Affari

Borse europee: aprono in calo tranne Madrid

Apertura in calo per le Borse europee, tranne Madrid dove l'Ibex-35 avanza dello 0,12% a 11.790,00 punti. I mercati riprendono fiato il giorno dopo i guadagni e i record sulla scia del primo taglio dei tassi di riferimento da parte della Fed. A Francoforte il Dax cede lo 0,55% a 18.903,75 punti, a Londra l'Ftse 100 scende dello 0,56% a 8.282,38 punti e a Parigi il Cac 40 cede lo 0,24% a 7.599,71 punti. Negativa anche Milano con l'Ftse Mib che segna -0,40%.

Borsa Milano: prime fasi in calo, male industria, banche su

Prime fasi in calo alla Borsa di Milano dopo l’entusiasmo di ieri provocato dal taglio della Fed. Il Ftse Mib cala dello 0,29% e scende di nuovo sotto i 34 mila punti (33.975). Positivi i bancari con Unicredit a +0,12%, Intesa +0,42%, Mps +0,10%. Tra gli assicurativi Generali sale dello 0,39% e Unipol del +0,45%. Tim lima lo 0,14%. Contrastati gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a +0,14 e -0,53 per cento. Per quanto riguarda gli industriali, Leonardo arretra dello 0,21%, Pirelli perde lo 0,83%, Stellantis cede il 2,09%.