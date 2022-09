Borse, Milano in calo e spread in risalita: rendimenti al 4,6%

Borse, continua la discesa di Piazza Affari. Cresce lo spread

Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund a 244 punti, con il tasso del decennale che cresce al 4,63%. Nessun sollievo sui mercati internazionali nonostante l'intervento della Boe, la Bank of England, che ha annunciato acquisti temporanei di titoli di Stato britannici sul mercato. E va male anche la Borsa: Piazza Affari cede oltre lo 0,9%, tra nuova crisi del gas e timori di una recessione ormai certificata anche dai numeri. La Nadef approvata ieri, infatti, certifica il rallentamento drammatico della nostra economia in vista del 2023. Sul listino ribassi sparsi su tutti i settori, dalle banche all'industria. Stellantis cede il 2,2%, Iveco il 2,1%, Interpump -1,8%. Tra le banche Bper -1,8%, Bpm -0,9%, Unicredit -1,1%, Mps cede il 2,2%. Nel lusso Moncler perde l'1,6%. Tiene meglio l'energia con Snam +0,1%, Italgas -0,2%,terna -0,3%, ma Enel giù dell'1,1% ed Hera -1,6%. Tra i pochi rialzi Leonardo (+0,6%). Ancora debole Mfe conun -2,4%, Tim cede l'1,1%.Prezzo del gas sul Ttf di Amsterdam stabile a 200 euro per Mw/h.