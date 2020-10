Borse, Piazza Affari sprofonda per il Covid e la paura lockdown

La pandemia da Covid-19 e i timori di nuovi lockdown in Europa pesano sui mercati del Vecchio Continente in avvio di seduta, Piazza Affari compresa. A Milano il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio, e' pesante e perde il 3% a 18.090 punti, con tutti e 40 i titoli che compongono il paniere in territorio negativo e diversi cali oltre il 3%.

Forti vendite sulle banche (Intesa Sanpaolo -3,23%, Unicredit -3,59%), sull'industria (Fca perde il 3,09% in attesa dei conti, Leonardo scivola del 4,39%) e sull'energia, con Saipem sospesa al ribasso dopo la trimestrale. Male anche Tim, che torna sotto quota 0,3 euro per azione; soffrono anche settori piu' difensivi come le reti (Terna -1,89%); l'unico titolo vicino alla parita' e' Fineco (-0,04%).