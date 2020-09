Borse Ue aprono in calo. Il duello tv fra Trump-Biden pesa sull'economia

Le Borse Ue aprono in calo

Apertura in calo per le Borse europee, che non riescono a rialzare la testa dopo la seduta negativa di ieri. Gli investitori restano cauti dopo l'acceso primo duello tv fra Donald Trump e Joe Biden, che detronizza i segnali di ripresa economica in Asia, con l’attività manifatturiera in Cina al top da sette mesi a settembre.

A provocare l'incertezza sui mercati sono state soprattutto le parole di Trump, che ha rievocato lo spettro dei brogli legati al voto per posta. "Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi", ha affermato il presidente Usa non impegnandosi a riconoscere immediatamente l'esito delle votazioni. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,49% a 5.868,75 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,90% a 12.709,75 punti e a Parigi il Cac 40 l'0,80% a 4.793,19 punti. A Milano l'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,90% a 18.885 punti.