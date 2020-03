Wall Street trascina le Borse Ue: rimbalzo in apertura. Milano +2%

Apertura positiva per Piazza Affari. Nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib registra +1,50% a 21.982,22 punti base. Anche nel Vecchio Continente le altre piazze europee aprono tutte con il segno positivo. A Francoforte il Dax segna +1,30%, Parigi mette a segno un +1,47% mentre Londra avvia gli scambi a +1,44%. Chiusura record invece per Wall Street, con il Dow Jones che ha guadagnato il 5,09% e il Nasdaq che ha chiuso gli scambi con un +4,49%. Sulla piazza asiatica, chiusura negativa per Tokyo che lascia sul terreno il 1,22%.

Borsa: Milano apre in rialzo (+2,13%)

La Borsa di Milano rimbalza in avvio di seduta. Il Ftse Mib avanza del 2,13% a 22.116 punti. Piazza Affari e' sostenuta dal comparto bancario con Ubi (+3,2%), Mps (+2,9%) e Banco Bpm (+2,4%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo sotto 170 punti

Lo spread tra il Btp e il Bund apre in calo sotto i 170 punti contro la chiusura di ieri a 177. Il rendimento del decennale si attesta a 1,079%.

L'Australia taglia i tassi di interesse

La Royal Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse per la quarta volta quest’anno, portandoli allo 0,5%. E’ la prima banca centrale ad agire per contarstare gli effetti del coronavirus sull’economia.



Wall Street: lunedi' chiusura in forte rialzo (+5%), si punta su banche centrali

Wall Street ha terminato la seduta di lunedi' 2 marzo in forte rialzo, rimbalzando dalle perdite della settimana precedente, in cui gli indici avevano messo assieme la peggiore performance dalla crisi finanziaria del 2008. I tre indici principali hanno guadagnato oltre il 4,4% e il Djia e' tornato al di sopra della soglia psicologica dei 26.000 punti mentre l'S&P 500 ha riconquistato quota 3.000. Gli investitori sembrano voler dar maggior peso a un possibile intervento coordinato delle banche centrali dopo che alcuni istituti centrali e organizzazioni internazionali hanno segnalato la propria disponibilita' ad intervenire per mitigare l'impatto negativo del virus sull'economia.

Trump: rivendica rimbalzo "storico" Wall Street

Wall Street ha registrato "il piu' grande guadagno della storia". Lo ha sottolineato il presidente Donald Trump dopo il balzo della Borsa Usa, con il Dow Jones che ha guadagnato 1.294 punti, durante un comizio elettorale, dichiarando che "il Paese non e' mai stato cosi' forte". Il presidente non ha mai menzionato il coronavirus ma ha indicato come gli oppositori politici "probabilmente non sono stati contenti" della volata di Wall Street, dopi le pesanti perdite della scorsa settimana.