Borse, l'Ue tenta il rimbalzo dopo il ko: a Milano brillano Anima e Tenaris

Borsa, l'Ue mette l'acceleratore. Il rendimento del nostro decennale è al 4,28%

Le Borse europee schiacciano l'acceleratore e, a poco meno di mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, nella quasi totalità delle piazze gli indici segnano una crescita di oltre un punto percentuale. Milano si conferma la più tonica, con l'indice Ftse Mib che raggiunge l'1,35%. A Piazza Affari stamane è in luce Anima: dopo l'acquisizione dell'80% di Castello il titolo ha intrapreso una crescita e avanza dell'1,83%. Bene anche Parigi (+1,12%) e Francoforte (+1,08%); lievemente meno tonica Londra, che segna quota +0,80%. Sullo sfondo restano i timori di recessione, dopo che i dati hanno mostrato che l'indicatore d'inflazione preferito dalla Fed è cresciuto più del previsto a gennaio, fornendo alla banca centrale Usa più margine per continuare ad aumentare i tassi di interesse.

In particolare, sul listino milanese brilla Tenaris a +2,2%. Bene tra gli energetici anche Eni +1,27%, Erg +0,66%, Snam +0,77%, Enel +1,11%, Terna +0,72%, A2a +0,72%, Hera +0,88%, Italgas +0,84%. In luce anche i bancari con Finecobank e Banca Generali rispettivamente a +1,93% e 1,42%, Bper Banca +2,06%, Intesa Sp +0,84%, Banca Mediolanum +1,06%. Nel settore atutomotive, Cnh Industrial +1,42%, Stellantis +0,29%, Iveco +0,43%, Ferrari +0,53%. Forti perdite invece per Saipem, a -3,46%. Spread in lieve calo in avvio di settimana: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 181 punti base, rispetto ai 183 della chiusura di venerdì. Il rendimento del nostro decennale è al 4,28%.