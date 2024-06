Bot a 12 mesi, nuova asta in arrivo. Dal Mef titoli per 7,5 miliardi di euro

Bot a 12 mesi, dal Mef titoli per 7,5 miliardi di euro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l'imminente emissione di 7,5 miliardi di euro in Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a 12 mesi, segnando l'avvio di un nuovo titolo di debito pubblico. Questa prima tranche sarà disponibile per l'asta il prossimo mercoledì, 12 giugno 2024, con la data di regolamento fissata per il venerdì 14 giugno 2024.

Questi nuovi BOT saranno offerti attraverso un'asta competitiva e potranno essere sottoscritti a partire da un importo minimo di mille euro. In aggiunta, è prevista un'offerta supplementare del 10% rispetto al valore nominale dell'asta ordinaria, un dettaglio che rispecchia i criteri stabiliti nel decreto di emissione.

Il periodo per la prenotazione da parte del pubblico scade l'11 giugno 2024, mentre le domande per partecipare all'asta devono essere presentate entro le 11:00 del 12 giugno. L'allocazione supplementare dei BOT sarà conclusa il 13 giugno alle 15:30. Il codice Isin è ancora da attribuire.

Il MEF ha specificato che non sono previste particolari necessità di cassa al momento dell'asta; di conseguenza, il 12 giugno non verranno offerti BOT trimestrali. Inoltre, il 14 giugno coinciderà anche con la scadenza di 8,8 miliardi di euro di BOT annuali precedentemente emessi.

Nel dettaglio, il decreto del 15 gennaio 2015 sulle norme di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato stabilisce i limiti massimi per le commissioni che le banche possono applicare ai propri clienti per la sottoscrizione dei BOT. Le commissioni non possono eccedere lo 0,15% del capitale sottoscritto, a seconda della durata residua del titolo: