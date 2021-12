Bper, Moody’s migliora l’outlook: promossa l'ipotesi Carige

Bper, l'outlook passa da stabile a positivo. Accordo con i sindacati per 1.700 uscite e 550 nuovi ingressi. Il titolo spicca a Piazza Affari

Moody's migliora l'outlook sul rating a lungo termine "Ba3" di Bper a "positivo" da "stabile". La decisione, spiega una nota dell'istituto, "riflette le aspettative di Moody's che la banca continui nel suo processo di miglioramento della qualità del credito, mantenendo buoni livelli di capitale e di redditività nei prossimi 12-18 mesi".

Inoltre, l'agenzia di rating evidenzia che l'acquisizione del gruppo Banca Carige, qualora fosse finalizzata, "contribuirebbe a rafforzare il posizionamento competitivo di Bper con opportunità di generazione di sinergie ed economie di scala".

Moody's ha posto sotto osservazione anche il rating a lungo termine "Caa2" di Carige per un possibile miglioramento che lo allineerebbe a quello di Bper ("Ba3") in caso di acquisizione dell'istituto ligure da parte della banca modenese. L'agenzia, sottolinea una nota della banca, ha anche chiarito che, "nel caso l'acquisizione non si finalizzasse, i rating di Carige resterebbero invariati".

Ma non solo. Bper ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con i sindacati sul processo di "ottimizzazione degli organici", che prevede l'uscita di 1.700 dipendenti anche con il ricorso al Fondo di solidarietà del settore. Saranno effettuate contestualmente 850 assunzioni, di cui 500 nuovi ingressi, "anche con specifiche competenze professionali", e 300 stabilizzazioni di contratti a termine.

Sono state concordate inoltre "nuove previsioni in tema di previdenza complementare, assistenza sanitaria e altri aspetti normativi per i lavoratori della capogruppo ed e' stato raggiunto un nuovo accordo di gruppo riferito alla mobilita' territoriale".

"Sono molto soddisfatto degli accordi raggiunti, che costituiscono un'importante premessa per le nuove sfide che il gruppo sara' chiamato ad affrontare con il piano industriale 2022-2024 - ha commentato l'amministratore delegato Piero Montani. "Tali accordi consentiranno, tra l'altro, l'ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell'occupazione giovanile e in un'ottica di ricambio generazionale".

Intanto a Piazza Affari, Bper, a valle del miglioramento dell'outlook a positivo da parte di Moody's e dell'accordo con i sindacati per 1700 uscite, in apertura di Borsa sale oltre l'1% a 1,83 euro.