Bper, rumors: Montani pronto ad aprire al Fidt su Carige. Su in borsa

In agenda il Cda di Bper. Le indiscrezioni sulle possibili aperture della banca modenese a non chiudere il dossier Carige

Considerazioni di sistema: conviente a tutto il sistema bancario che, con i casi aperti di Mps da privatizzare e di Popolare di Bari da riportare su un sentiero di redditività, la vicenda Carige trovi una soluzione. E anche a livello di banca singola: la conquista della cassa genovese consentirebbe infatti a Bper di porre un tassello decisivo al progetto di quel terzo polo su cui da tempo si ragiona e che tanto piace al primo azionista del gruppo guidato da Piero Montani.

Scaduto il termine per la concessione dell'esclusiva con il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fidt) con il veicolo presieduto da Salvatore Maccarone che, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, ieri ha accompagnato la formalizzazione all’istituto emiliano della propria “bocciatura” della proposta di acquisizione per un euro (a fronte della ricapitalizzazione da un miliardo a proprio carico) richiamando oltre all'articolo 35 dello statuto del Fondo anche la clausola del "minor onere" (il costo di un intervento preventivo su una banca in difficoltà realizzato mediante la ricapitalizzazione preventiva non può essere più costoso rispetto a quello di un’eventuale liquidazione), la palla per la partita Carige torna nella metà capo della banca modenese.

Oggi è in calendario una riunione del Cda di Bper (già convocato per gli affari ordinari) che potrebbe rivelarsi decisiva, con il gruppo che a questo punto dovrà decidere se abbandonare definitivamente il dossier oppure rilanciare con una nuova offerta. Se il Fidt, da parte sua, anche per il pressing delle grandi banche come Intesa e UniCredit favorevoli a chiudere il dossier, ha manifestato comunque una posizione di apertura (parlando di "manifestazione di interesse" con "termini e condizioni da approfondire"), secondo alcune fonti bancarie lo stesso gruppo guidato da Montani potrebbe fare un passo verso il closing ridimensionando le proprie richieste.

Secondo quanto riporta Milano Finanza, anche le autorità di Vigilanza avrebbero accolto positivamente il progetto di Modena. Bper così potrebbe limare l'offerta, ridimensionando le proprie richieste iniziali, per esempio abbassando a 650-700 milioni il contributo del fondo, come stimano gli analisti di Equita sim. Considerando anche 400 milioni di crediti fiscali, scrive sempre MF, la dote complessiva supererebbe comunque il miliardo di euro per un istituto che oggi capitalizza appena la metà. E verrebbe incontro all'esborso massimo del Fitd che per limite statutario (può attestarsi in prima battuta al 50% delle contribuzioni versate dal sistema nell’anno precedente, cifra elevabile di un altro 20% in casi eccezionali), può arrivare fino 6-700 milioni circa. Un "ultimo miglio", viene definito, su cui lavorare.

Meno probabile in questa fase è che il Fitd faccia dei passi per avvinarsi a Bper modificando lo statuto: i tempi sono lunghi e la revisione delle regole del Fondo appena approvata all'inizio di quest'anno è stata introdotta per limitare gli esborsi del sistema bancario (come con PopBari l'assegno staccato è stato complessivamente di 1,2 miliardi).

Intanto, in una giornata moderatamente positiva per il listino di Piazza Affari, nella prima parte delle contrattazioni, il titolo Bper appare più tonico portando a casa l'1,3% a 1,755 euro. Anche Carige fa il bis: dopo il nuovo rally di ieri (+6,3%), il titolo del gruppo aministrato da Francesco Guido porta a casa quasi un punto percentuale a 0,739 centesimi.