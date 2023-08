Brics, dietrofront sull'anti-dollaro: “Puntiamo a rafforzare le valute locali"

Brics, passo indietro sulla moneta anti-dollaro: "Non vogliamo sostituire i sistemi di pagamento internazionali"

Il vertice dei Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - si è concluso tra luci e ombre. Soprattutto quelle che riguardano la tanto propagandata de-dollarizzazione delle transazioni internazionali nei pagamenti per svincolare il Sud Globale dal giogo americano. Operazione, come era nelle previsioni, fallita. Infatti, il ministro delle Finanze del Sudafrica, Enoch Godongwana, ha spiegato che il gruppo Brics non cercherà di sostituire i sistemi di pagamento internazionali, incluso lo Swift, ma piuttosto considererà la creazione di un sistema che rafforzerà il commercio nelle valute locali.

Brics, il Sudafrica rilancia la necessità di una banca centrale