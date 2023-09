Puglia, Brindisi dice no a Edison: tutti in piazza contro il deposito di gas

Brindisi, la protesta contro Edison e il deposito di gas naturale

Il popolo di Brindisi è pronto a tutto per dire "No" a Edison che vuole costruire un deposito di gas naturale in prossimità del porto. L'invito è quello di scendere in piazza tutti sabato prossimo alle ore 18.30 e riversarsi nella zona di Costa Morena per formare una catena umana di protesta. Sempre più gente ha deciso di aderire a questa iniziativa: "La città difenda il porto" è lo slogan lanciato dalle autorità, ma non dal nuovo sindaco. Giuseppe Marchionna di FdI ha scelto di non procedere per vie giudiziarie, pur giudicando la scelta di Edison una "mancanza di rispetto alla città", ha detto alla stampa locale. "Si tratta semplicemente di capire quale modello di sviluppo futuro vogliamo portare avanti, cioè se continuare a perseguire le scelte che hanno visto Brindisi, fin dagli anni '60, sacrificata sull'altare degli interessi energetici nazionali".

Chi invece ci sarà è il sindacato Cobas che aderirà alla manifestazione indetta dalle associazioni ambientaliste brindisine contro la costruzione nel porto di Brindisi del deposito Gnl di Edison. "Già dai tempi non sospetti - si legge in una nota a firma di Roberto Aprile e Cosimo Quaranta, in rappresentanza del sindacato e lo riporta Brindisi report - il Cobas ha monitorato costantemente la questione del deposito costiero di Gnl che Edison vorrebbe costruire nel porto di Brindisi ed ha sempre avuto, in maniera limpida e chiara, la posizione di contrarietà ad un impianto pericoloso per la sicurezza e la salute dei cittadini brindisini".