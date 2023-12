Brunello Cucinelli alza l'outlook 2023: il fatturato vola oltre il miliardo

Anno d'oro per Brunello Cucinelli: il fatturato vola oltre il miliardo

“Sta per concludersi un altro anno che ci piace definire ‘particolarmente bello e nobile’. Prevediamo di chiudere l’anno con l’aumento del fatturato tra il 22% e il 23% a cambi correnti, superando circa 1,1 miliardi di euro; e, vista la qualità delle vendite, ci aspettiamo un interessante profitto. Inoltre, tenuto conto dell’ottimo andamento della raccolta ordini autunno-inverno 2024, immaginiamo una lusinghiera crescita del fatturato per il prossimo anno intorno al 10% ed un bell’utile”. A parlare è Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo dell’omonima casa di moda, che ha dunque alzato le stime dei ricavi per il full year 2023. Lo riporta Pambianconews.com.

Dopo i risultati positivi dei primi nove mesi e la crescita “molto interessante dei mesi di ottobre, novembre e della prima parte del mese di dicembre”, l’azienda ha infatti alzato la guidance sul giro d’affari tra il +22% e il +23%, dal +20-22% atteso in precedenza, “con una marginalità e un utile molto importanti, all’interno della nostra idea di crescita garbata e sano profitto”. A contribuire all’andamento del Q4 saranno tutte le aree geografiche e tutti i canali.

Per il 2024 poi la griffe di Solomeo ipotizza una progressione del fatturato intorno al +10%, grazie alla “bellissima” raccolta ordini completata per le collezioni donna e uomo P/E 2024, l’ottimo inizio della campagna vendite A/I 2024 la pianificazione delle nuove aperture, e gli ampliamenti già contrattualizzati.

“Per quanto riguarda il 2025 – conclude il brand -stimiamo una sana crescita del fatturato intorno al 10%, con una visibilità che definiremmo ‘concreta’, supportata dalla nostra pianificazione e dalle caratteristiche strutturali della domanda del lusso di fascia alta”.

I vertici dell’azienda hanno ricordato che il 18 dicembre 2023 il titolo Brunello Cucinelli entrerà nel Ftse Mib, il principale indice di Borsa Italiana, e confermano gli impegni presi in termini di evoluzione sostenibile.

Infine, la crescita della capacità della produzione artigianale rappresenta la premessa fondamentale per il sano sviluppo di crescita del fatturato. Cucinelli ha previsto un importante piano di investimenti strutturato attorno a due progetti principali: l’ampliamento della sede di Solomeo; il progetto di nuova fabbrica abiti sartoriali maschili a Penne in Abruzzo.

Alle porte di Solomeo sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione di una grande area di otto ettari, dove in passato sorgeva un compendio industriale, per l’ampliamento dell’azienda, “fortificando il legame con il territorio e con la comunità”.