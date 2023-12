Brunello Cucinelli nel Ftse Mib, new entry tra i big di Piazza Affari

Piazza Affari, Brunello Cucinelli entra nel Ftse Mib

La prestigiosa casa italiana del lusso, Brunello Cucinelli, farà il suo ingresso nel principale indice di Piazza Affari, sostituendo Cnh Industrial, di cui Exor, l'azionista di maggioranza appartenente agli Agnelli-Elkann. L'appuntamento è fissato per lunedì 18 dicembre. Mentre il gruppo industriale italo-statunitense Cnh si prepara al delisting, che diventerà effettivo il 2 gennaio 2024 (l'ultima giornata di quotazione del titolo sarà il 29 dicembre), concentrandosi sul listino di New York, sarà il rinomato marchio del cashmere a occupare il suo posto e a entrare nell'élite di Piazza Affari. Questa notizia è riportata dal Corriere della Sera.

Ftse Mib, il lusso di Brunello Cucinelli e Moncler

Brunello Cucinelli, considerato un'icona del lusso, si unirà a Moncler, l'unico altro marchio di moda presente nel principale indice di Piazza Affari. Con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro, Brunello Cucinelli è pronto a diventare una blue-chip, realizzando questo traguardo poco più di due anni dopo la sua quotazione, sostenuto anche dai positivi risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno. La società ha annunciato di recente il successo della quarta revisione al rialzo delle previsioni per il 2023, con l'obiettivo di raggiungere una crescita del fatturato compresa tra il +22% e il +23% a cambi correnti, superando 1,1 miliardi di euro per l'intero anno.

Brunello Cucinelli, il presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda, ha commentato il risultato dichiarando: "È un risultato importantissimo e di grande prestigio che ci rende molto orgogliosi." In occasione della quotazione in Borsa, aveva espresso il desiderio di rendere il lavoro dell'uomo più umano e di quotare l'impresa per farla durare nei prossimi cinquant'anni. Aveva anche sottolineato la volontà di cercare nuovi soci che potessero fungere da veri custodi dell'impresa per il prossimo secolo, poiché crede in un "nuovo Capitalismo umanistico contemporaneo".

