Nuovo Btp a 15 anni, rendimento al 3,94%. Boom di ordini per oltre 130 miliardi di euro

Emissione 13 mld per Btp 15 anni, oltre 130 mld ordini

Il nuovo Btp a 15 anni, collocato via sindacato a partire da oggi, registra un emissione pari a 13 miliardi di euro a fronte di ordini per oltre 130 miliardi di euro. Lo comunica il Mef. Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2040, godimento 18 febbraio 2025 e tasso annuo del 3,85%, pagato in due cedole semestrali. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,375 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,942%. Il regolamento dell’operazione è fissato per il prossimo 18 febbraio.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.