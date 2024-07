Burberry in crisi: a rischio centinaia di posti di lavoro

Tagli in vista per Burberry: 400 dipendenti a rischio

Burberry sta per licenziare oltre 400 dipendenti, principalmente nel Regno Unito. Secondo il Telegraph, questa drastica misura arriva mentre il titolo del marchio di lusso inglese ha perso il 55,9% del suo valore alla Borsa di Londra nell'ultimo anno e del 37% nel 2024. L'operazione mira a sostenere gli utili, che sono scesi del 34% a 418 milioni di sterline (circa 494 milioni di euro) nell'ultimo esercizio.

La decisione è stata comunicata ai dipendenti coinvolti alla fine di giugno via Zoom. Ai lavoratori è stato notificato il licenziamento o l'obbligo di ricandidarsi per il proprio ruolo senza garanzia di riassunzione. E inoltre Burberry ha già avviato una procedura di consultazione della durata di 45 giorni e i funzionari sindacali stanno coordinando gli accordi di licenziamento.

"Abbiamo identificato risparmi sui costi che ci consentiranno di compensare l’impatto dell’inflazione nel secondo semestre", ha dichiarato a maggio l’amministratore delegato Jonathan Akeroyd. "In un contesto esterno ancora incerto, ci aspettiamo che il primo semestre rimanga impegnativo. Prevediamo che i benefici delle azioni avranno effetto nella seconda metà dell’anno".

Burberry è impegnata da circa un anno in un piano di ristrutturazione e rilancio, che però fatica a decollare. I risultati recenti hanno mostrato ricavi per 2,9 miliardi di sterline (circa 3,4 miliardi di euro), in calo del 4%, con utili in flessione del 34% a 418 milioni di sterline (circa 494 milioni di euro), rispetto ai 634 milioni (circa 749 milioni di euro) dello scorso anno. Solo a maggio, la capitalizzazione di Burberry era di 4,25 miliardi di sterline; ora è scesa a 3,2 miliardi di sterline.

Il Telegraph riporta che Burberry impiegava in media 9.169 lavoratori a tempo pieno durante l'anno fiscale 2023-24. I tagli attuali seguono i 500 licenziamenti del 2020, quando il marchio cercò di risparmiare 55 milioni di sterline a causa delle pressioni dovute alla pandemia. La situazione resta complessa per Burberry Group Plc, con un mercato incerto e una necessità urgente di risparmiare sui costi per affrontare l'impatto dell'inflazione e mantenere la competitività.