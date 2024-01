Burberry crolla in borsa dopo il nuovo profit warning sugli utili

Borsa, Burberry perde il 10%

Nella sessione di trading di metà giornata del 12 gennaio 2024, il titolo di Burberry ha registrato un calo significativo, scendendo di quasi il 10% ulteriormente dopo il taglio delle stime. Questo movimento segue l'annuncio da parte del colosso britannico del lusso di un nuovo profit warning, dovuto a sfide persistenti nel settore.

L'amministratore delegato Jonathan Akeroyd ha commentato: "Abbiamo sperimentato un'ulteriore decelerazione nel nostro periodo chiave di dicembre e ora prevediamo che i risultati dell'intero anno siano inferiori alle nostre indicazioni precedenti." Questo secondo profit warning in tre mesi giunge in un momento di rilancio strategico per Burberry. Sotto la guida di Akeroyd e con il supporto del nuovo direttore creativo Daniel Lee, la maison si sta sforzando di rinvigorire la propria immagine e popolarità.

Dopo aver affrontato un marcato rallentamento dei volumi di vendita a dicembre, con un declino del 7% nei ricavi che si attesta a 706 milioni di sterline (821 milioni di euro), Burberry ha annunciato una riduzione significativa delle previsioni di utile operativo per la chiusura dell'anno. L'utile operativo rettificato è ora previsto scendere del 30%, situandosi tra 410 e 460 milioni di sterline (pari a 476,9 e 535 milioni di euro al cambio attuale). Questo rappresenta un notevole ribasso rispetto alle previsioni comunicate a novembre, quando l'azienda indicava un utile operativo rettificato nella parte bassa del range previsto dagli analisti, compreso tra 552 e 668 milioni di sterline (642 e 777 milioni di euro).

Nonostante questa revisione al ribasso, il management di Burberry mantiene un'ottica positiva, fissando l'obiettivo ambizioso di raggiungere un fatturato di 4 miliardi di sterline (4,6 miliardi di euro). Gli analisti di Citi esprimono cautela, stabilendo un target price di 16,2 sterline per le azioni di Burberry. Sottolineano che fattori come i cambiamenti nel contesto politico ed economico in Cina e nel Regno Unito potrebbero costituire un rischio significativo per le vendite del marchio, specialmente considerando che gran parte delle entrate di Burberry sono correlate al turismo e quindi sensibili alle fluttuazioni dei flussi turistici internazionali.

Bernstein, tuttavia, mantiene una visione più positiva, suggerendo che Burberry ha dimostrato solidità nei prezzi sia a prezzo pieno che scontato. E aggiunge: "Secondo gli analisti, questo potrebbe essere un segno positivo per i progressi di Daniel Lee in Burberry, poiché altri segnali, inclusi sconti tramite outlet piuttosto alti e vendite private online aperte a tutti, indicano che il marchio si sta indebolendo."

L'allarme di Burberry non solo colpisce il marchio stesso, ma getta ombre sulle prospettive dell'intero settore luxury nel 2024. Bank of America consiglia un posizionamento difensivo, puntando su marchi consolidati come Hermès, LVMH e Brunello Cucinelli, mentre si mostra più cauta nei confronti di quelli in transizione come Kering, Burberry e Salvatore Ferragamo.