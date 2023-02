Burberry punta sulle icone del passato: la prima campagna dell'era Daniel Lee

Burberry punta sulle icone del passato: il debutto il 20 febbraio alla London Fashion Week

Inizia l’era firmata Daniel Lee (ex direttore creativo di Bottega Veneta) nel noto marchio di alta moda Burberry. La maison nota per l’iconico tessuto tartan anticipa l’esordio di Lee con le immagini della prima campagna curata dal direttore creativo. Il designer, come racconta Pambianconews, "ha scelto di accentuare l’heritage e la britishness dello storico marchio ambientando gli scatti in alcuni luoghi iconici di Londra come l’Albert Bridge e Trafalgar Square".





Le foto e il breve filmato realizzate dall’inglese Tyron Lebon con musiche originali di John Glacier hanno per protagonisti alcune celebritis britanniche, in primis l’attrice Vanessa Redgrave, i musicisti John Glacier e Lennon Gallagher, la modella Liberty Ross, i rapper Skepta e Shigirl a cui si aggiunge l’attrice coreana Jun Ji-hyun. In alcune foto compaiono anche animali spesso associati allo stile British come il cigno e la volpe.