C'è il vaccino: più viaggi e meno pc. Settore travel boom, giù Netflix-Amazon

La doppia faccia in Borsa del vaccino anti-Covid: corrono i titoli del settore travel, come le compagnie aeree e di navigazione, mentre vanno giù i cosiddetti titoli “stay-at-home” del Nasdaq come Zoom, Netflix e Amazon. Alle notizie positive dal fronte dei farmaci per debellare il Coronavirus arrivate dal duo Pfizer-BioNTech, potenziali vaccini che hanno dimostrato un'efficacia nel prevenire il contagio nel 90% dei volontari ammessi alla fase tre dei test, gli investitori hanno fatto incetta dei titoli di compagnie aeree e di navigazione, tra le più colpite dalla crisi provocata dalla pandemia.





A Wall Street, dopo i primi minuti di scambi, Carnival Corporation è salita infatti del 40,7%, Norwegian Cruise del 29,1%, Royal Caribbean del 28,8%, United del 22,4%, American Airlines del 15,7% e Delta del 16,1%. Fino alla scorsa settimana, gettonati dai mercati anche come titoli rifugio nella profonda fase di incertezza, il potenziale vaccino di Pfizer ha scatenato invece le vendite sulle azioni delle società maggiormente favorite dalle restrizioni ai movimenti imposte in questi mesi.

Se c'è il vaccino e il covid viene debellato, ipotenziali guadagni del comparto "stay-at-home" si ridurranno hanno pensato gli investitori. Così Zoom Video e Amazon hanno ceduto rispettivamente il 16,2% e l'1,65%; Netflix è scesa del 4%, Teladoc Health, società per la consulenza sanitaria a distanza, ha perso l'8%. "Dal punto di vista degli investimenti, l'implicazione più importante della notizia sul vaccino è che finalmente si potra' vedere una rotazione" dei titoli in portafoglio, ha commentato Ed Keon di QMA alla Cnbc.