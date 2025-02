Ca'Zampa perfeziona l'acquisto di BluVet: la società della moglie di Passera punta a diventare il maggior polo italiano di cliniche veterinarie

Ca'Zampa perfeziona l'acquisto di BluVet e punta a diventare il maggior polo italiano di cliniche veterinarie

Nasce un grande polo di cliniche veterinarie grazie al perfezionamento della cessione a Ca' Zampa dell'intera partecipazione in BluVet da parte di Nb Aurora, con contestuale reinvestimento nel nuovo gruppo per sostenere il piano di crescita. Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione per Nb Aurora e i propri fondi di co-investimento è stato complessivamente pari a circa 39 milioni di euro, di cui circa 16 milioni di euro di competenza di Aurora.

I venditori sono stati assistiti da Vitale&Co (advisor finanziario), Advant Nctm (advisor legale) e Spada Partners (advisor fiscale). Ca' Zampa, che vede come ad Giovanna Salza moglie del banchiere Corrado Passera, è un polo italiano di circa 20 strutture veterinarie che si è sviluppato sia attraverso l'apertura di strutture greenfield sia mediante l'acquisizione di cliniche già presenti sul mercato, lavorando su un progetto di forte integrazione della rete. Il Gruppo Ca 'Zampa è promosso da imprenditori e investitori italiani oltre che dal fondo G Square Capital.

La quota detenuta da Nb Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento, attraverso il veicolo controllato Blu Club, era pari a circa il 68,5% del capitale sociale di BluVet. Contestualmente al perfezionamento della cessione, Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento ha reinvestito un importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 5 milioni di euro di competenza di Aurora) in Ca’ Zampa a fianco ad altri investitori, nell’ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, per arrivare poi a detenere una partecipazione di minoranza.

Nel dicembre 2020 Aurora ha investito in BluVet, piattaforma italiana per il consolidamento, attraverso M&A, del mercato domestico di cliniche veterinarie di medie-grandi dimensioni. Dalla sua creazione, la società ha completato oltre 25 acquisizioni di cliniche veterinarie, raggiungendo nel 2023 un fatturato complessivo di circa 33 milioni di euro. Ora con 48 cliniche veterinarie all'attivo il nuovo gruppo punta alla leadership nel mercato italiano per la cura degli animali.