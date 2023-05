Cairo, l'Ucraina manda in rosso il gruppo: nel trimestre perdite per 3 mln

Gruppo Cairo, l’indebitamento finanziario netto è pari a 13 milioni di euro

Il gruppo Cairo Communication archivia il primo trimestre 2023 con ricavi consolidati lordi pari a 256,2 milioni di euro, rispetto ai 253,5 del 2022), Ebitda pari a 13,6 milioni di euro, rispetto ai 14,6 milioni del 2022), Ebit pari a negativi 6,5 milioni, rispetto a negativi 3,8 milioni di euro del 2022 e un risultato netto pari a negativi 3 milioni di euro, rispetto a negativi 2,9 milioni di euro del 2022. Al 31 marzo, l’indebitamento finanziario netto è pari a 13 milioni di euro, rispetto ai 15,2 milioni di fine 2022.

L’inizio del 2023, spiega Cairo, si è ancora caratterizzato per il perdurare del conflitto in Ucraina, con le sue conseguenze anche in termini di impatti sull’economia e gli scambi, che sta determinando una situazione di generale significativa incertezza e un rallentamento della crescita economica attesa nei mercati di riferimento e nel 2022 ha accentuato la dinamica inflativa già in corso dal 2021. Sul gruppo, che non presenta una esposizione diretta e/o attività commerciali nei confronti dei mercati colpiti dal conflitto e/o di soggetti sanzionati, tale contesto economico ha avuto riflessi sui costi di produzione e può influire anche sull’andamento del mercato pubblicitario, potendo incidere sulla propensione alla spesa degli inserzionisti.

Peraltro nel corso del primo trimestre 2023 i costi di energia e gas, dopo la forte volatilità ed incrementi registrate nel 2022, sono progressivamente tornati a valori sostanzialmente in linea con quelli di fine estate 2021 ed anche il costo della carta è in riduzione rispetto ai valori del 2022, con effetti che impatteranno positivamente il conto economico a partire principalmente dal secondo semestre 2023, in considerazione anche dei tempi di rotazione delle scorte esistenti.