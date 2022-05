Calcio, la Juventus cresce di 140 mln: è il brand che vale di più in Italia

Calcio, i marchi con più valore secondo il report di Brand Finance

La Juventus svetta nella classfica dei marchi italiani più preziosi. Secondo un nuovo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi, Brand Finance, il club bianconero, nonostante la stagione flop, continua a correre, aumentando di 140 milioni di euro e raggiungendo i 705 complessivi, per un incremento totale del 25% anno su anno. Il valore del marchio Juventus si conferma il più forte fra i club di calcio in Italia.

Settima fra i club più influenti al mondo, in crescita di quattro posizioni, secondo la speciale classifica il marchio Juventus ha superato del 4,4% il valore pre-Covid. Il rafforzamento del marchio Juventus è dovuto sia al miglioramento delle performance in alcuni indicatori chiave sia all'ottimizzazione di altri punti che contribuiscono alla competitive analysis preparata da Brand Finance.

Calcio, perchè la Juventus è il brand più "prezioso" in Italia

Da quanto emerge dalla ricerca, condotta ad aprile, Juventus si conferma infatti come uno dei club più amati e con il maggior numero di tifosi. Sopra la media tutti gli indicatori di performance e, nello specifico, qualità dello stadio, percezione della qualità del club, fair play, sponsorizzazioni, attrattività per partner & broadcaster, ma anche media delle presenze dei tifosi allo stadio.

Oltre la Juventus, gli altri club italiani classificati per valore del marchio presenti nel Brand Finance Football 50 2022 sono nell’ordine: Inter che si posiziona al 14° posto, con un rating AAA; Milan al 17° posto, con un rating AA+; Napoli al 27° posto, con un rating AA-; Roma al 29° posto con un rating AA; Atalanta al 42° posto; Fiorentina al 50° posto.

