Cambio ora legale 2022: tutto quello che c'è da sapere

Ora legale 2022: quando si cambia, perché e quanto si risparmia

Anche quest'anno torna l'ora legale. Tra una settimana esatta, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo, le lancette di tutti gli orologi si spostano in avanti di un'ora, dalle 2 del mattino alle 3. Questo significa che si dormirà tutti un'ora in meno, ma “don't panic”: si guadagnerà un'ora in più di luce al giorno. Un vantaggio non solo in termini di “vita”, bensì “economici”. Il tema però, da diverso tempo, è piuttosto “caldo” in Europa: alcuni Paesi vorrebbero abolire l'ora legale, mentre altri no. Facciamo il punto sul tema e sulle differenze principali tra ora solare e ora legale.

Quando cambia l'ora legale 2022

L'ora legale cambia anche quest'anno: nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo, le lancette di tutti gli orologi si spostano in avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Si dorme tutti un'ora in meno, ma si guadagna un'ora di luce. L'orario “estivo” entra in vigore l'ultima domenica del mese di marzo fino all'ultimo weekend di ottobre, più precisamente domenica 30 ottobre. L'ora legale arriva quindi dopo l'equinozio di primavera: scatta l'ultima domenica di marzo e finisce l'ultima domenica di ottobre, quando si torna all'ora solare.

Ora legale 2022: origini e storia

Arrivati a questo momento dell'anno si parla sempre di ora legale. E l'interrogativo che sorge spontaneo è: le lancette si spostano in avanti o indietro? Si dorme di più o di meno? Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, di che cosa si tratta. L'ora legale è una convenzione internazionale adottata per sfruttare al massimo le ore di luce durante la bella stagione e ridurre i consumi energetici. "In Italia è stata introdotta la prima volta durante la prima guerra mondiale per risparmiare sull'uso della luce artificiale. Poi è tornata nella seconda guerra, ma in forma stabile è stata adottata solo nel 1966. A livello europeo, dal 1996 tutti gli Stati coordinano il cambio dell’ora e spostano le lancette avanti di un’ora a marzo e indietro di un’ora a ottobre", si legge su ViaggiCorriere.it.