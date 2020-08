Camera di commercio di Napoli, 49 milioni per sostenere l'economia locale

La Camera di commercio di Napoli individua quattro leve strategiche per rilanciare l’economia locale e mette in campo 49 milioni di euro a favore delle imprese turistiche, innovazione e adeguamento tecnologico, cultura, sostegno ai tassi d’interesse. Più specificamente, 9 milioni sono destinati alle imprese legate al turismo e al suo indotto, 10 milioni all’adeguamento tecnologico delle imprese, 1,5 milioni alla cultura e 5 milioni per l’abbattimento dei tassi d’interesse accesi nel 2020. A partire da domani ogni sabato e ogni domenica l’ente camerale (il terzo d’Italia per numero di imprese 340mila, pubblicherà i primi bandi di sostegno alle imprese e all’economia locale dei previsti sei (gli altri due sono dedicati alla cooparazione, ed agli artigiani), un’azione fortemente coraggiosa voluta dal numero uno del Palazzo della Borsa, Ciro Fiola, supportato dalla sua giunta.

La prima azione messa in campo sarà rivolta a supportare gli operatori e l’indotto legato al turismo. Il presidente Fiola confida che l’azione porti 300mila turisti tra italiani e stranieri nelle località d’arte e paesaggistiche della provincia napoletana, un intervento che trova l’apprezzamento delle componenti che sostengono la giunta camerale: Aicast, Casartigiani, Confesercenti, Conapi, Assimprese Italia, Coldiretti e altre associazioni d’impresa.

“La Cciaa di Napoli ha evitato far uscire i bandi ad agosto”, afferma Fabrizio Luongo, vice presidente vicario (nella foto, sopra. Sotto il presidente Fiola). “Un mal costume da troppo tempo e da molti enti perpetrato, nel segno delle aspettative delle imprese e delle associazioni chiamate ad assisterle”.

La vera sfida sarà l’erogazione dei contributi e su tale aspetto l’ente affiderà all’Azienda Speciale Unica Si Impresa presieduta da Luongo questo delicato aspetto. Al primo bando, seguiranno quelli per l’innovazione tecnologica (10mln che riconosceranno il 50%della spesa per un max di 15mila euro per investimenti già realizzati a partire dal 1’febbraio 2020 o da realizzarsi), un altro per la cultura dedicato a giovani studenti e turisti, ma anche a teatri e indotto turistico conseguenzialmente, un altro ancora per l’abbattimento dei tassi d’interesse su finanziamenti accesi nel 2020.

“E’ una sfida per le scelte coraggiose e la grinta che ogni giorno presidenza e giunta dimostrano nell’interesse delle imprese, e soprattutto per aver guardato non solo a Napoli ma a tutti e 92 i comuni della provincia”, conclude Luongo. “A tale riguardo, faremo in modo assicurare alle imprese tutto il supporto tecnico/operativo affinché tale programma di rilancio strategico dell’economia napoletana sia attuato il più velocemente possibile, con trasparenza e funzionalità”.