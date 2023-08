Campari, 30 miliardi di euro per l'M&A. Deutsche Bank: ha “potenza di fuoco”

Nel 1° semestre 2023 Campari ha registrato ricavi e redditività in miglioramento

Campari in rialzo a Piazza Affari e gli occhi degli investitori sono puntati sulla storica azienda italiana dopo che ieri - come ha scritto www.milanofinanza.it - un report di Deutsche Bank afferma che la stessa Campari ha una “potenza di fuoco” per operazioni di M&A da 30 miliardi di euro.

I tempi sono difficili da prevedere, ma secondo gli analisti del colosso bancario tedesco, Campari continuerà in maniera attiva a considerare nuovi accordi.

Nel 1° semestre 2023 Campari ha registrato ricavi e redditività in miglioramento. Il management ha confermato la guidance di margine EBIT rettificato stabile sulle vendite nette nel 2023 a livello organico.