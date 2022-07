Caos voli, nuovo sciopero il 17 luglio: si fermano Ryanair, Easyjet e Volotea

Domenica nera in arrivo, nuovo sciopero di piloti e assistenti di volo

Domenica nera per il trasporto aereo italiano: dalle ore 14 alle ore 18.00, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello nazionale. Lo comunica l'Enav, la società italiana per l'assistenza e il controllo del traffico aereo.

Sulle problematiche del trasporto aereo in queste ultime settimane è intervenuto anche il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito. “Ad oggi, in mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'adeguamento dei salari, rimane confermato domenica 17 lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair”, ha detto Cuscito. "Abbiamo chiesto al Mims di convocare un confronto con le compagnie low cost per verificare il rispetto dell'applicazione dell'articolo 203 del Decreto Rilancio sull'applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo”, ha concluso.

Nello stesso orario di domenica 17 si fermeranno anche: il Centro di Controllo d’Area di Brindisi, dove sono previste tre distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d’Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d’Area di Padova indetto da Unica, Centro di Controllo d’Area di Roma due distinte azioni di sciopero indette da Ugl-Ta / Unica, Aeroporto di Bologna tre distinte azioni di sciopero indette da Fit-Cisl / Ugl-Ta / Unica. La protesta, si legge sul Corriere, coinvolge anche le compagnie aeree Easyjet, Volotea, Ryanair e le controllate della low cost irlandese, Malta Air e Crewlink.