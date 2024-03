Capitalizzazione, la classifica delle 20 multinazionali con più valore

Capitalizzazione, in Borsa le multinazionali americane la "fanno" da padrone

High Tech, Petrolio, Big Pharma, Food, Auto, un mix di aziende supercapitalizzate, le 20 che hanno più valore nel mondo. E in questa speciale classifica, redatta dalla prestigiosa Bloomberg, si ha ben chiaro da dove passa la ricchezza, il business e il futuro: molto dall’America e dai Paesi Arabi, molto poco dal Vecchio Continente. Sul podio Microsoft Corporation la multinazionale statunitense d'informatica locata a Redmond nello Stato di Washington. Fondata da Bill Gates e Paul Allen il 4 aprile 1975 ha adesso un valore di borsa di ben 3,09 bilioni di dollari. Al secondo posto un altro gigante dell’informatica, Apple Inc., sempre americana con l’headquarter a Cupertino in California, produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali. Fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne a Los Altos, nella Silicon Valley ora, da public company, ha una capitalizzazione di 2,77 bilioni di dollari. Al terzo posto Nvidia, sempre statunitense, creata in un garage da Jensen Huang, originario di Taiwan, ex lavapiatti ora terzo uomo più ricco al mondo. E’ stata una pioniera nell'elaborazione grafica per computer e console per videogiochi. 2,77 bilioni di dollari il suo valore.

Capitalizzazione, solo quarta la prima petrolifera araba

Al quarto posto Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi. Con una produzione di più di 10 milioni di barili al giorno è tra più grandi compagnie petrolifere al mondo con una capitalizzazione di ben 2,06 bilioni di dollari. Quinto posto per la creatura , sempre americana, di Jeff Bezos, Amazon.com, Inc. L’azienda di commercio elettronico ha sede a Seattle nello Stato di Washington. È la più grande Internet company al mondo con 1,85 bilioni di dollari. Sesta posizione ad un’altra high tech come Alphabet Inc. Sempre americana fondata nel 2015 come holding a cui fanno capo Google LLC e altre società controllate. 1,59 bilioni di dollari la sua capitalizzazione. Settima Meta Platforms Inc, conosciuta semplicemente come Meta, è americana e controlla Facebook e Instagram, Whatsapp e Messenger. Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes cne sono stati i fondatori nel 2004. 1,11 bilioni di dollari il suo valore. All’ottavo spunta una Big Pharma, Ely Lilly and Company azienda farmaceutica globale con sede a Indianapolis, e sedi in 18 Paesi. 0,74 bilioni di dollari il suo valore borsistico.

Capitalizzazione, semiconduttori, chip e microchip il nuovo oro

Broadcom Inc è al nono posto.Ha sede a Irvine, in California e opera nel settore dei semiconduttori, nei circuiti integrati e nelle reti di telecomunicazione. Nel 2015 è stata acquisita da Avago Technologies, una delle maggiori società di chip con sede a Singapore, con cui si è poi fusa. 0,65 bilioni la sua capitalizzazione. Al decimo posto si piazza Tesla , la creatura di Elon Musk con 0,65 bilioni di dollari di valore. 11esimo posto per Taiwan Semiconductor Manufactu con 0,57 bilioni di dollari. E’ il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, con sede principale presso lo Hsinchu Science Park di Hsinchu, Taiwan. Al 12esimo posto un’altro gruppo americano: JPMorgan Chase & Co multinazionale statunitense di servizi finanziari con sede a New York con un valore di 0,53 bilioni di dollari. Il tredicesimo podio (0,53 bilioni di dollari) spetta a La Berkshire Hathaway, la holding Usa di Warren Buffet che secondo il Bloomberg Billionaires Index al 2 settembre 2022 è il settimo uomo più ricco del mondo.

Capitalizzazione, in classifica anche le catene alimentari di Walmart

Al 14esimo podio Walmart multinazionale statunitense della catena di negozi al dettaglio Walmart, fondata da Sam Walton nel 1962. È la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione.0,47 bilioni di dollari la sua valorizzazione. Al 15esimo posto LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt la multinazionale francese con sede a Parigi, proprietaria di oltre settanta marchi. 0,46 bilioni di dollari il suo valore . Sedicesimo posto per UnitedHealth Group Inc, società americana di assicurazioni sanitarie con sede in Minnesota. 0.45 bilioni di dollari. 17esimo podio per Visa, joint venture Usa (Foster City in California )di 21.000 istituzioni finanziarie che emettono prodotti con il marchio Visa, carte di credito, e di debito con il brand V Pay. (0,45 bilioni ). Mastercard (0,44 bilioni) si posiziona al 18esimo posto. Al 19esimo posto la sorprendente Novo Nordisk(0,42 bilioni di dollari), multinazionale danese operante nel settore farmnaceutico. Ed infine ultima tra le grandi Exxon Mobil Corp il gigante del petrolio americano.(0,42). Il futuro dell'economia mondiale sempre più sembra passare dall'alta tecnologia e dalla sua protagonista, l'Intelligenza Artificiale.