Bonus benzina da 80 euro, ecco come richiederlo e quando arriva

Bonus benzina, ecco come richiederlo. Ma occhio alle date

Il governo Meloni ha deciso che i beneficiari della social card “Dedicata a te”, chiamata anche carta acquisti spesa, avranno un ulteriore aiuto per fare fronte al caro benzina. Nel nuovo decreto Energia, approvato a inizio settimana e il cui testo definitivo è circolato nelle ultime ore, si prevede infatti un bonus che dovrebbe essere tra i 70 e gli 80 euro a famiglia. Come scrive Fanpage, questo andrà usato entro la fine dell'anno per acquistare carburanti, o anche per abbonamenti dei mezzi pubblici. I beneficiari del bonus saranno gli stessi della carta acquisti spesa, inviata nelle scorse settimane a diverse famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro.

Il decreto recita che i beneficiari della carta acquisti spesa (circa 1,3 milioni di famiglie, secondo le stime del ministero dell'Agricoltura) avranno "un ulteriore contributo". L'importo esatto non è contenuto nel testo della norma: qui si indica solo che le risorse a disposizione saranno 100 milioni di euro. Nei prossimi trenta giorni, con un apposito decreto, sarà stabilità la cifra esatta da assegnare a ciascun nucleo famigliare. È difficile che i fondi saranno erogati prima della fine di ottobre.

Anche senza un numero esatto, non è difficile farsi un'idea. Dividendo 100 milioni di euro tra 1,3 milioni di famiglie, si ottengono 75-80 euro per ogni nucleo. Questa, quindi, come scrive Fanpage, sarà in linea di massima la cifra che ci si può attendere, al netto di eventuali errori fatti dal ministero nel comunicare il numero di beneficiari.

Come detto, i soldi saranno dedicati principalmente all'acquisto di carburanti. Serviranno a fare il pieno, insomma. In partenza la carta acquisti spesa conteneva 382,50 euro a famiglia, e ora se ne aggiungeranno circa 80. Solo il nuovo contributo potrà essere usato per l'acquisto: quelli ‘vecchi', per chi li avesse ancora a disposizione, dovrebbero comunque essere usati solo per acquistare alimentari di prima necessità.

Anche per chiarire le modalità di utilizzo arriverà un decreto entro la fine di ottobre. Si prevede, infatti, che alcune aziende che vendono carburanti potranno "aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa", ovvero fare sconti al distributore per chi usa la social card. Tutto questo dovrà essere dettagliato nelle prossime settimane.

Come scrive Fanpage, la novità è che gli 80 euro circa che saranno erogati potranno essere usati non solo come bonus carburante, ma anche per i mezzi di trasporto. Si prevede, infatti, la possibilità di comprare un abbonamento ai mezzi. Anche questa, nelle intenzioni del governo, è una misura per ridurre l'utilizzo di carburanti e aiutare così le famiglie ad affrontare il caro benzina: ad agosto, si legge nella relazione illustrativa del decreto, la media è stata di "circa euro 1,95 per la benzina e di circa euro 1,87 per il gasolio, con conseguenti aggravi sull’economia familiare dei cittadini meno agiati".

Come scrive Fanpage, nel nuovo decreto che arriverà entro fine ottobre ci sarà anche un intervento per permettere ai Comuni di "assegnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario". Era previsto, infatti, che chi non avesse fatto almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023 avrebbe perso la possibilità di usare la carta acquisti spesa. Ma se questo ritardo è stato dovuto a cause esterne – ad esempio un ritardo dell'amministrazione nella procedure per la consegna della card – ora potrà arrivare una proroga.