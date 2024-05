Carne coltivata, anche gli Usa la vietano: chi trasgredisce rischia il carcere

Carne coltivata, gli Stati Uniti ci ripensano: dopo la Florida, anche l'Alabama la vieta

Mentre la ricerca avanza a passi da gigante, i governi sembrano retrocedere a grandi falcate. La carne coltivata, quella ottenuta da cellule animali cresciute in laboratorio, è stata vietata anche negli Stati Uniti. Il 7 maggio, il governatore dell'Alabama, Kay Ivey, ha firmato una legge che ne rende illegale la produzione, la vendita e la distribuzione, con pene fino a tre mesi di reclusione e una multa di 500 dollari. Solo pochi giorni prima, il governatore della Florida, Ron DeSantis, aveva adottato una misura simile. Così l'Alabama diventa il secondo stato a bandire la carne coltivata.

Negli Stati Uniti, solo due aziende avevano finora ottenuto l'autorizzazione a vendere carne coltivata, ma ora è stata addirittura bandita dai ristoranti. Da qui l'astio dei sostenitori: "Con queste leggi retrograde, i politici dell'Alabama e della Florida stanno calpestando la libertà di scelta dei consumatori e criminalizzano l'innovazione agricola", ha dichiarato Pepin Andrew Tuma, direttore legislativo del Good Food Institute, un'organizzazione no-profit che promuove alternative alle proteine animali.

Seppure la legge dell'Alabama preveda un'eccezione per gli istituti di istruzione superiore, diverse aziende di carne coltivata si stanno opponendo ai divieti, sostenendo che i governi statali non dovrebbero decidere cosa possono mangiare i consumatori e accusando la politica di soffocare una tecnologia che promette carne a basso impatto ambientale e senza sfruttamento animale. Tuttavia il disegno di legge dell'Alabama, proposto da Jack Williams, vicepresidente della Commissione per l'agricoltura, la conservazione e le foreste del Senato statale, ha ottenuto il via libera sia alla Camera che al Senato. La legge entrerà in vigore nell'ottobre 2024.