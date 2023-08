Caro voli, compagnie aeree contro il decreto. Mimit: "Misure in linea con Ue"

Caro voli, le compagnie aeree si rivolgono all'Ue per il decreto omnibus. Mimit: "Misure regolari"

No a interventi di Stato sui prezzi dei biglietti aerei. Un gruppo di compagnie aeree europee si è rivolto alla Commissione Ue affinchè si intervenga contro il decreto italiano che limita le tariffe aeree su alcune rotte. L'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) - che rappresenta tra gli altri Air France-Klm, Lufthansa e Ryanair - ha invitato Bruxelles "a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa". Lo riporta il Financial Times, secondo il quale questo "è l'ultimo scontro tra la premier Giorgia Meloni e il mondo aziendale".

Le compagnie aeree esprimono il timore che questa norma possa "costituire un precedente e portare a un effetto domino". Limitare le tariffe "violerebbe" i diritti delle compagnie "di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono". L'ultimo decreto legge varato dal governo, cosiddetto omnibus, stabilisce il divieto alla fissazione dinamica delle tariffe delle compagnie aeree (aumento dei prezzi in base al momento della prenotazione) e impone lo stop ai rincari superiori al 200% della tariffa media del volo. L’intento è fermare le pratiche commerciali scorrette.

Intanto, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) fa sapere che le misure introdotte dal dicastero contro il caro-voli "sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni speculativi, o comunque distorsivi del mercato, come quelli denunciati negli scorsi mesi dalle autorità di controllo per alcune tratte aeree". E' quanto rendono noto fonti del Mimit, aggiungendo che "il ministero dispone di tutti gli elementi utili a rispondere, in modo compiuto, a eventuali richieste della Commissione europea come è usuale accada attraverso i propri uffici".