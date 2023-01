Carovita, da Crédit Agricole 500 euro a tutti i dipendenti

Crédit Agricole, misure a sostegno dipendenti

Arriva un nuovo pacchetto di misure concrete a sostegno dei dipendenti, definito da Crédit Agricole Italia insieme ai sindacati, con l’obiettivo di garantire un supporto continuativo e rafforzare il potere d’acquisto dei collaboratori. Lo riferisce il gruppo in una nota, spiegando che verrà erogato un contributo straordinario welfare, del valore di 500 euro, a favore di tutto il personale, con esclusione dei dirigenti. L’importo sarà reso disponibile entro la fine di febbraio attraverso la piattaforma interna Mondo Welfare, attraverso cui i lavoratori potranno accedere a tutti i numerosi servizi e convenzioni disponibili.

Tra le importanti misure che verranno messe in atto figurano inoltre le condizioni bancarie agevolate: dal 1 gennaio 2023 e per tutto il 2024, ai mutui ipotecari prima casa verrà applicato il parametro Bce e per quanto riguarda i prestiti documentati lo spread sarà limitato a 50 bp. Inoltre, con l’occasione, sono stati incrementati strutturalmente i plafond massimi concedibili per i medesimi prodotti, elevati rispettivamente a 300.000 euro per i mutui prima casa e a 50.000 euro per i prestiti documentati.Inoltre, dal 2024 verrà elevato a 800 euro il contributo che l’Azienda versa in materia di assistenza sanitaria per ogni dipendente. Queste misure si aggiungono all’innalzamento del congedo parentale per i padri, che da questo gennaio potranno fruire - entro i 24 mesi dalla nascita o ingresso in famiglia del figlio/a e successivamente alla fruizione del congedo obbligatorio - di 20 giorni di congedo retribuito al 100% (che diventeranno complessivamente 28 giorni nel 2024). Un’iniziativa totalmente a sostegno della genitorialità, che agevola l’equilibrio fra la vita personale e quella professionale.