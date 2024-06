Carrà, in vendita mega-villa all'Argentario. Prezzo (quasi) accessibile. FOTO

Raffaella Carrà, in vendita la sua mega-villa sull'Argentario. FOTO

Il patrimonio immobiliare di Raffaella Carrà finisce nuovamente sul mercato. Dopo la vendita del lussuoso appartamento romano nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, un’altra proprietà della “regina della tv” è stato individuato nella vetrina di un sito di intermediazione immobiliare.

A finire in trattativa, questa volta è la villa situata all'Argentario, luogo delle vacanze estive della conduttrice. L'annuncio è apparso sul sito di Lionard Luxury Real Estate.

La villa, incastonata tra le rocce del Monte Argentario con vista mozzafiato sul mare, è stata messa in vendita solo qualche giorno fa. La cifra esatta non è stata divulgata, ma si stima un valore di non meno di due milioni di euro. Una cifra, questa, non eccessivamente alta se si tiene conto della prestigiosa location e dei grandi spazi di cui dispone. La proprietà, infatti, si estende su 1.160 mq di spazi interni e oltre 5,75 ettari di parco comprensivo di terrazze panoramiche, oliveti, vigneti e anche un eliporto privato.

La villa principale si articola su tre livelli, con una superficie di 716 mq, e offre un salone con camino, una cucina spaziosa con dispensa, sette camere da letto, sette bagni, una sala relax, una palestra con grande vetrata panoramica sul mare e due cantine. La struttura è realizzata con materiali locali come pietra, malta, gesso e ferro, ed è stata concepita dall’artista Giò Pomodoro come un'opera di arte ottico-scultorea, rendendola unica nel suo genere.

Le altre due strutture, funzionanti come dependance, misurano ciascuna 236 mq e dispongono di diverse camere e servizi, ideali per ospitare amici e visitatori durante i periodi di vacanza.