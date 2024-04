Raffaella Carrà senza figli: ecco a chi è andata la ricchissima eredità

Eredità Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, nata Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata un'icona dello spettacolo italiano, celebre per il suo talento e carisma universali. La sua scomparsa il 5 luglio 2021 ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Benché abbia lottato contro un tumore ai polmoni in silenzio, la sua malattia non è stata resa nota al grande pubblico fino alla sua dipartita.

La sua straordinaria carriera, iniziata da giovane come ballerina, l'ha portata a eccellere come cantante, presentatrice, autrice televisiva e attrice, conquistando il cuore del pubblico non solo in Italia ma anche in Spagna, America Latina e oltre. Il suo patrimonio, accumulato grazie alla sua lunga carriera e comprendente diverse proprietà immobiliari, è notevole.

Quanto alla sua eredità, sembra che sia destinata al fratello defunto, Renzo, e ai suoi due figli, Matteo e Federica Pelloni, che Raffaella considerava come propri figli. Anche Sergio Japino, suo compagno, e i suoi figli sembrano essere inclusi nel testamento.