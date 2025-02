Giovanni Tronchetti Provera non pensa solo a Ferragni, ecco la startup in cui ha investito 500 mila euro

Giovanni Tronchetti Provera investe 500mila euro in CarX, la startup dei veicoli elettrici

Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore 41enne ex presidente e CEO di Pirelli, ha investito nel futuro della mobilità elettrica attraverso CarX, una startup che sviluppa soluzioni per la ricarica off-grid dei veicoli elettrici. Con un investimento di 500mila euro, ha puntato su una tecnologia che rende più accessibile e sostenibile la ricarica in zone non coperte dalle infrastrutture tradizionali.

CarX si concentra su soluzioni hardware e software per migliorare l’efficienza della ricarica e promuovere l’adozione di veicoli elettrici. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e contribuire a una mobilità più sostenibile.

L’investimento è stato fatto attraverso Camfin Alternative Assets, il fondo di venture capital della famiglia Provera, e Giovanni Tronchetti Provera ha sottolineato che l’obiettivo è sostenere la crescita e l’innovazione di CarX, con l’aspettativa che il suo dinamico management porti l’azienda a nuovi sviluppi nel settore.