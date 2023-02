"Case green? Servono 1.000 miliardi. Siccità, si va verso i razionamenti"

Pichetto Fratin: "Le case green costano 1.000 miliardi"

"Con tutta l'operazione 110% abbiamo messo 70 miliardi. E' stato un intervento di efficientamento su 360-370 mila edifici. Un calcolo, anche molto prudente, sul passaggio di 2 classi energetiche investirebbe dai 3 ai 4 milioni di edifici, quanto servirebbe? 700-1.000 miliardi? E chi lo farebbe in un paese dove l'85% sono proprietari perché è stato il modo di risparmio delle famiglie più umili". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a Radio24 parlando del Superbonus.

Pichetto Fratin: "Si va verso il razionamento dell'acqua"

Sul razionamento di acqua "non c'è alcuna decisione ma credo che dopo un giro di confronto con i grandi consorzi che gestiscono le dighe e il gestore del sistema idrico nazionale bisognerà tirare le somme e può anche darsi che in alcuni territori si arriverà a questo" ha aggiunto Pichetto Fratin. Il ministro ha sottolineato i rischi sulla produzione idroelettrica causati dalla siccità: "Già l'anno scorso abbiamo avuto qualche riduzione, adesso speriamo si riescano a riempire le dighe nei prossimi 2-3 mesi, qualche pioggia dovrebbe esserci, altrimenti ci saranno delle conseguenze".

A questo si aggiunge il rischio dello spegnimento per manutenzione di qualche centrale nucleare in Francia, da cui importianomo energia da Francia. Quindi, ha osservato Pichetto Fratin, occorre fare "una valutazione e mettere in atto una serie di azioni per riempire le dighe il più possibile". Al tavolo- ha riferito - probabilmente parteciperà anche la premier Meloni: "dobbiamo analizzare con dati alla mano ma sicuramente un po' di razionalità nell'uso dobbiamo metterla in atto perchè acqua sta diventando uno dei temi più importnati, un bene preziosissimo".

Pichetto Fratin: "Vogliamo andare oltre 15mila Comunità energetiche"

"Ci aspettiamo di andare oltre le 15 mila unità di Comunità energetiche nei prossimi 2-3 anni" ha concluso Pichetto Fratin a Radio24. Ieri il ministro ha annunciato al Question time del Senato di aver avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione delle comunità energetiche. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l’entrata in vigore. Si tratta - ha spiegato nel corso dell'intervista radiofonica - di mettere assieme cittadini che si associano e diventano produttori e consumatori; lo Stato interviene con una tariffa agevolata e nei comuni sotto i 5.000 abitanti prevede contributo alle spese. "Si tratta di diffondere una rete di motori, di diffondere una cultura, un modello nuovo".