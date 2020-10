Casse di previdenza pronte a entrare nel Fondo Italiano. Rumors

La previdenza in campo contro la crisi. Le Casse previdenziali si preparano a entrare nel Fondo Italiano d’investimento per sostenere il sistema economico italiano. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza la trattativa riguarderebbe in particolare quatto enti previdenziali che avrebbero aperto un confronto con la società di gestione presieduta da Andrea Montanino.

Si tratterebbe, in particolare, di Cassa Forense, Enpam, Enpaia e Inarcassa, anche se per le prime tre la discussione sarebbe in una fase più avanzata, mentre la cassa degli ingegneri e degli architetti bstarebbe, almeno per ora, in una posizione più defilata.

In ogni caso, scrive il quotidiano di Class, l’intenzione degli investitori istituzionali, che dalla loro dispongono di ingenti risorse e possiedono un orizzonte d’investimento di lungo periodo, sarebbe quella di sostenere la crescita dell’economia italiana (ovviamente in cambio di rendimenti stabili) entrando nel capitale della sgr partecipata in maggioranza da Cdp Equity (68%), ma soprattutto di impegnarsi a sottoscrivere i fondi creati dalla società guidata da Antonio Pace.