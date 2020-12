CDP, al via collaborazione con Comune di Cagliari per riqualificazione urbana

CDP, al via la collaborazione con il Comune di Cagliari per la riqualificazione urbana della città

Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Cagliari hanno siglato un protocollo d’intesa per realizzare progetti strategici di trasformazione urbana e riqualificazione della città dal centro alle periferie. In quest’ambito, Cassa Depositi e Prestiti fornirà al Comune di Cagliari consulenza tecnica per supportare interventi di valorizzazione del territorio attraverso la riqualificazione di tutto il fronte mare di Cagliari, tassello strategico nella mappa del programma degli interventi della città, e delle periferie con interventi mirati e ispirati a un nuovo paradigma di integrazione in grado di favorire il superamento del disagio territoriale e di facilitare la connessione della periferia con l'intero tessuto urbano.

Interventi che sono in sintonia con le linee programmatiche dell'amministrazione e che vanno verso un rafforzamento del sistema della mobilità con un occhio di riguardo al trasporto elettrico e al basso impatto ambientale.

Nel progetto di miglioramento del fronte mare è prevista anche la realizzazione di un tunnel nell’area portuale che andrà a costituire il più grande centro intermodale di scambio dell’isola, in grado di elevare la qualità dell’infrastruttura della rete trasportistica regionale, di determinare un’effettiva integrazione dei differenti sistemi di trasporto pubblico e di perseguire la riconnessione dei collegamenti della città con tutto il territorio, con i flussi commerciali e con quelli turistici provenienti dal porto e dall’aeroporto.

Cassa Depositi e Prestiti, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2021, affiancherà il Comune con attività di consulenza di tipo tecnico. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti supporterà l’amministrazione nelle fasi di sviluppo del progetto e nella stesura dei documenti delle gare di servizi e lavori. Per dare corso a questa intesa, è prevista da parte di Cassa Depositi e Prestiti un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e imprimere un’accelerazione sui progetti.