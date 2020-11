CDP e Iccrea Banca insieme per il sostegno alle imprese del settore turistico

Fabrizio Palermo, CDP: “L’intesa sottoscritta con Iccrea Banca rafforza la strategia del Gruppo CDP a sostegno del settore turistico, soprattutto nel Mezzogiorno”

Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sottoscrivono un nuovo accordo volto a facilitare l’accesso al credito delle imprese italiane che lavorano nel settore turistico, strategico per l’economia nazionale e duramente colpito dagli effetti determinati dalla crisi epidemiologica.

L’accordo consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di CDP per 250 milioni di euro, che il Gruppo Iccrea impiegherà integralmente per concedere nuovi finanziamenti a PMI e Mid-Cap operanti nel settore turistico. La provvista potrà avere durata fino a 18 anni circa, comprensivi di un periodo di utilizzo fino a 42 mesi, così da supportare anche la realizzazione di progetti più complessi e strutturati. Inoltre, l’accordo prevede che almeno il 40% delle risorse sia indirizzato alle aziende del Mezzogiorno.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto fra CDP e il Gruppo Iccrea lo scorso 22 luglio, con l’obiettivo di avviare una collaborazione volta a promuovere iniziative congiunte finalizzate a sostenere le imprese italiane. L’iniziativa si inquadra nella strategia del Piano industriale 2019-2021 di CDP che prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di supporto alle imprese e fornisce, peraltro, un concreto sostegno alla ripartenza economica del Paese, nell’attuale fase di emergenza.

Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP ha dichiarato: “Dopo il lancio del Fondo Nazionale del Turismo, dedicato alla valorizzazione degli alberghi iconici su tutto il territorio nazionale, l’intesa sottoscritta con Iccrea Banca rafforza la strategia del Gruppo CDP a sostegno del settore turistico, soprattutto nel Mezzogiorno. Siamo certi che questo accordo consentirà di fare affluire importanti risorse a medio-lungo termine a uno dei settori chiave dell’economia italiana, particolarmente colpito dalla pandemia. L’accordo favorirà, in linea con la nostra mission, un processo virtuoso di crescita del settore e si aggiunge alle numerose iniziative messe in campo dal Gruppo CDP per contribuire alla ripartenza del tessuto economico italiano”.

L’operazione in supporto al settore turistico si affianca al progetto Rete d’Impresa InTour promosso da Iccrea Banca, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della filiera sul territorio e promuoverne la sostenibilità. L’iniziativa, in particolare, mette a disposizione dei clienti delle BCC del Gruppo Iccrea una serie di servizi ad alto valore aggiunto attraverso un network di imprese appartenenti al settore turistico.

“La linea di credito strutturata con Cassa Depositi e Prestiti è un ulteriore segnale che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha voluto dare ai territori ed alle PMI che operano nel turismo, settore profondamente colpito dall’emergenza sanitaria – dichiara Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – Il turismo oggi è una delle principali voci della nostra economia e come banche del territorio sappiamo che è una nostra prerogativa assistere gli imprenditori che operano nel settore, soprattutto a livello locale. Il Gruppo Iccrea oggi può offrire risorse finanziarie e partnership industriali, come la nostra rete d’imprese InTour, per accompagnare il business degli operatori. E grazie a iniziative come questa finalizzata con CDP, il Gruppo con le sue BCC continua a essere in prima linea per raccogliere la sfida della ripartenza della nostra economia quando, auspicabilmente presto, l’emergenza sarà terminata”