CDP, in libreria "Storia di un capitale dinamico e paziente da 170 anni"

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in libreria "Storia di un capitale dinamico e paziente. Da 170 anni" di Paolo Bricco

Cassa Depositi e Prestiti, con la sua funzione strategica di raccolta e reinvestimento del risparmio postale, è stata ed è per l’Italia una vera e propria infrastruttura finanziaria. Oggi, a 170 anni dalla sua fondazione, CDP rappresenta un’istituzione chiave per lo sviluppo delle infrastrutture, delle società strategiche e del sistema economico-industriale del nostro Paese, promuovendo l’economia nazionale e mantenendo inoltre un ruolo attivo sullo scenario globale. Il giornalista Paolo Bricco nel volume “CASSA DEPOSITI E PRESTITI. Storia di un capitale dinamico e paziente. Da 170 anni” (il Mulino) ripercorre così l’operato di questa istituzione strettamente legata alla storia d’Italia, dal 1850 a oggi.

Nel libro vengono narrate le vicende di oltre un secolo e mezzo di storia di Cdp e il suo ruolo nell’evoluzione del Paese: l’unificazione italiana e la nascita del risparmio postale; le grandi trasformazioni economiche di fine Ottocento e l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti nei casi di emergenza e di calamità naturali; la modernizzazione industriale dei primi del Novecento e la finanza a supporto degli enti locali; la crisi economica degli anni Trenta e il ruolo di Cassa come socio strategico di istituzioni centrali; le politiche per il Mezzogiorno del secondo dopoguerra e l’impegno di Cdp per la rinascita industriale del Paese; le privatizzazioni e la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni; il ruolo delle Fondazioni bancarie e l’allargamento del perimetro di attività di Cassa, per arrivare agli anni più recenti con una nuova stagione industriale, il ritorno al territorio e il ruolo di investitore dinamico e paziente assunto da Cassa Depositi e Prestiti.

Tutto questo ha richiesto all’autore un lungo e laborioso lavoro di ricerca storica, condotto nei principali archivi italiani, tra i quali anche l’archivio di Cassa Depositi e Prestiti, che ha aperto il suo patrimonio di carte e documenti in misura considerevole inediti: un elemento fondamentale per la ricostruzione della storia di questa istituzione. Il racconto è inoltre impreziosito dalle testimonianze dei protagonisti degli ultimi vent’anni di storia di Cassa Depositi e Prestiti e degli attuali vertici dell’istituzione, il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l’Amministratore delegato Fabrizio Palermo.

Paolo Bricco, giornalista e scrittore, è inviato del «Sole 24 Ore», specialista in economia e politica industriale. Ha pubblicato diversi saggi di argomento storico-economico. Tra i suoi libri si ricordano «L’Olivetti dell’Ingegnere (1978-1996)» (Il Mulino, 2014) e «Marchionne lo straniero» (Rizzoli, 2018).