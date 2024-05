Cdp, presentati i tre nomi per il cda: riconfermato Gorno Tempini

Cdp/ Azzone (Acri), presentati candidati per cda, c'è Gorno Tempini

Le Fondazioni bancarie azioniste di minoranza di Cdp hanno presentato la lista dei tre nomi che comporranno il prossimo cda della società controllata dal Tesoro. La lista con le designazioni comprende il nome del presidente uscente, Giovanni Gorno Tempini, che verrà quindi confermato alla presidenza per un altro triennio e per il terzo mandato.

La conferma all'indiscrezione di stampa arriva direttamente dal presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo Giovanni Azzone. "Abbiamo presentato le tre candidature nei termini previsti prima dell'assemblea di bilancio in prima convocazione" indica interpellato da Radiocor a margine di un evento organizzato dall'Acri a Firenze. L'assemblea era convocata in prima convocazione per il 13 maggio. Azzone indica, oltre a quello di Gorno Tempini, i nomi di Lucia Calvosa e dell'economista Luigi Guiso.

Secondo una recente consuetudine la Fondazione Crt esprime uno dei candidati nel board di Cassa spa e la scelta è caduta sulla giurista Lucia Calvosa mentre la Fondazione Sardegna, primo socio privato di Cdp, ha indicato l'economista Luigi Guiso. L'assemblea di Cassa spa è convocata in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio il prossimo 24 maggio. In quell'occasione, tuttavia, difficilmente si approverà il punto all'ordine del giorno del rinnovo del cda e l'assemblea, quindi, potrebbe restare aperta, come già accaduto in passato, in attesa che il Tesoro designi i suoi candidati per il board compreso l'amministratore delegato. La riconferma di Dario Scannapieco sembra al momento scontata mentre sugli altri nomi c'è ancora buio fitto.