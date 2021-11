Ceo delle quotate in borsa? Guadagnano in media due milioni

Borsa, ai ceo delle quotate compenso medio di 2 milioni

Quanto guadagnano i ceo delle società quotate in borsa? Ora c'è una risposta. Il pacchetto medio prevede un compenso fisso pari a 785 mila euro; ad esso si aggiungono un variabile di breve e di lungo periodo che valgono - a target - rispettivamente 538 e 624 mila euro. La remunerazione totale media a target è quindi pari a poco meno di 2 milioni di euro (1.946 mila euro). E' quanto emerge dal primo Rapporto Fin-Gov sulla corporate governance realizzato dal neonato Centro di ricerche finanziarie sulla Corporate Governance dell'Universita' Cattolica. La composizione del pacchetto a target è quindi 49% fisso e 51% variabile. Gli Importi e il pay mix - evidenzia il rapporto - cambiano secondo la dimensione aziendale e la struttura dell'azionariato.

Target variabile agli obiettivi inferiore al 50%

Le società piccole prevedono a target un variabile inferiore al 50% del pacchetto, prevalentemente legato al breve termine. Al contrario le società grandi (soprattutto quelle non concentrate) attribuiscono pacchetti in cui il variabile e, al suo interno, la componente a lungo termine hanno peso preponderante. Il recepimento della direttiva Shareholder Rights II ha migliorato la trasparenza della politica delle remunerazioni. Oggi e' spesso possibile "ricostruire non solo la struttura e gli importi del pacchetto offerto al ceo, ma anche la loro variabilita' in relazione al raggiungimento degli obiettivi. La strada è però ancora lunga: dati numerici completi sulla dinamica del pacchetto sono forniti da circa il 60% degli emittenti", evidenzia il rapporto.